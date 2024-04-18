Статические испытания российского самолета завершатся в 2025 году

Опубликовано 18 апреля 2024, 20:37
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Статические испытания российского самолета завершатся в 2025 годуУже выполнено около 30-40% в
На испытательном стенде Сибирского научно-исследовательского института авиации имени С. А. Чаплыгина продолжаются сертификационные статические испытания пассажирского самолета SSJ New. Они включают в себя проверку прочности различных компонентов самолета, таких как фюзеляж, крыло, механизация и шасси. Планируется, что испытания завершатся в первой половине 2025 года.
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Заместитель директора по науке института, Дмитрий Смирнов, подчеркнул, что подготовительные работы идут по плану, а на данный момент уже выполнено около 30−40% всех необходимых испытаний. Он отметил успешное прохождение испытаний на сегодняшний день и планируемые испытания прочности крыла и оперения в следующем году.
SSJ New — это самолет, разработанный для эксплуатации в различных климатических и погодных условиях, и испытания проводятся с использованием специального стенда, созданного в СибНИА. Важным этапом испытаний является проверка прочности пилона и крыла самолета при приложении нагрузок к имитатору двигателя по трём осям.