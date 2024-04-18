Статические испытания российского самолета завершатся в 2025 году

Заместитель директора по науке института, Дмитрий Смирнов, подчеркнул, что подготовительные работы идут по плану, а на данный момент уже выполнено около 30−40% всех необходимых испытаний. Он отметил успешное прохождение испытаний на сегодняшний день и планируемые испытания прочности крыла и оперения в следующем году.

SSJ New — это самолет, разработанный для эксплуатации в различных климатических и погодных условиях, и испытания проводятся с использованием специального стенда, созданного в СибНИА. Важным этапом испытаний является проверка прочности пилона и крыла самолета при приложении нагрузок к имитатору двигателя по трём осям.