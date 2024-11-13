Ставрополье будет искусственно вызывать осадки для борьбы с засухой

Как отметил глава края, в 2024 году Ставрополье пережило особенно жаркое лето, когда температура воздуха в некоторых районах стабильно держалась на уровне 40 градусов Цельсия. Это привело к сильной атмосферной и почвенной засухе. Для борьбы с последствиями засухи будет использоваться метод искусственного увеличения осадков с помощью самолетов, которые будут сеять облака льдообразующими реагентами. Работы планируется начать в апреле-мае 2025 года.

Владимиров также подчеркнул важность развития мелиорации земель для борьбы с засухой. В рамках федерального проекта по мелиорации сельскохозяйственных земель на территории региона уже привлекли почти 821 млн рублей бюджетных средств. В 2024 году в Ставрополье были отобраны семь проектов мелиорации, которые будут реализованы на площади более 4 225 гектаров.