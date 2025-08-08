Ставрополье увеличило урожай зерна на треть благодаря новым технологиям

Специальный самолёт-лаборатория Росгидромета помог увеличить количество осадков на треть по сравнению с предыдущим засушливым годом. Это обеспечило достаточную влажность почвы для хорошего урожая. Опыт края уже заинтересовал федеральное министерство сельского хозяйства и может быть применён в других регионах.

Параллельно в Ставрополье развивается система агрострахования с государственной поддержкой. В текущем году застраховано более миллиона гектаров посевов. Это помогает аграриям компенсировать убытки от засухи, града и других природных катаклизмов.

Как отметил Владимиров, край относится к зоне рискованного земледелия, поэтому страховые механизмы особенно важны для местных сельхозпроизводителей. В последние годы появилась дополнительная возможность — страхование от чрезвычайных ситуаций, что расширяет защиту фермеров.