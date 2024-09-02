Ставрополье запустит серийное производство электроники для авиалайнеров

Опубликовано 02 сентября 2024, 11:331 мин.
Ставрополье запустит серийное производство электроники для авиалайнеровSJ-100 и МС-21
Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), который входит в госкорпорацию Ростех, планирует до конца года организовать серийное производство бортовой электроники для отечественных авиалайнеров SJ-100 и МС-21 в Ставрополье. Радиозавод «Сигнал», входящий в состав КРЭТ, начнет выпуск модулей системы управления рулевыми приводами самолетов.
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Для оптимизации процесса доведения продукции до серийного выпуска в Ставрополье активно работают в кооперации с другими предприятиями Ростеха. В настоящее время закупается оборудование и оформляется необходимая документация. Особое внимание уделяется созданию так называемого «Дела изделия», которое включает все технические решения и историю изменений.
Генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга сообщил, что по авиалайнерам SJ-100 контракт заключен до 2030 года, и уже выполнены поставки нескольких комплектов. До конца 2024 года планируется отгрузка дополнительных комплектов, а для МС-21 также предусмотрены поставки до конца текущего года после получения необходимых протоколов.
Источник:Ростех
Автор:Ингела Воробьева
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