Ставрополье запустит серийное производство электроники для авиалайнеров

Для оптимизации процесса доведения продукции до серийного выпуска в Ставрополье активно работают в кооперации с другими предприятиями Ростеха. В настоящее время закупается оборудование и оформляется необходимая документация. Особое внимание уделяется созданию так называемого «Дела изделия», которое включает все технические решения и историю изменений.

Генеральный директор ПАО «Сигнал» Андрей Кочерга сообщил, что по авиалайнерам SJ-100 контракт заключен до 2030 года, и уже выполнены поставки нескольких комплектов. До конца 2024 года планируется отгрузка дополнительных комплектов, а для МС-21 также предусмотрены поставки до конца текущего года после получения необходимых протоколов.