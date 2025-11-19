Ставропольский университет создаст платформу для ускорения селекции

Ректор университета Владимир Ситников отметил, что над платформой работают совместно со специалистами отраслевых предприятий. Цифровые решения должны упростить и ускорить анализ данных, необходимых для развития новых сортов.

Помимо этого, вуз представил два дополнительных проекта. В области животноводства завершена подготовка методики для работы ассистентских служб и созданы тест-системы, позволяющие выявлять генетические аномалии у животных.

Продолжена работа над технологиями выращивания безвирусного посадочного материала. Университет перешел от лабораторного этапа к адаптации растений в теплицах, где планируется повышать эффективность размножения.