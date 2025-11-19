Ставропольский университет создаст платформу для ускорения селекции

Опубликовано 19 ноября 2025, 22:521 мин.
Ставропольский университет создаст платформу для ускорения селекцииОна вдвое сократит время выведения новых сортов
Ставропольский государственный аграрный университет создаст цифровую платформу, которая позволит вдвое ускорить селекционные процессы. Разработка представлена по итогам защиты проектов вуза в программе развития «Приоритет-2030» на 2026 год. Одним из ключевых направлений стал модуль «Яблоня», предназначенный для применения цифровых инструментов в селекции.
Ректор университета Владимир Ситников отметил, что над платформой работают совместно со специалистами отраслевых предприятий. Цифровые решения должны упростить и ускорить анализ данных, необходимых для развития новых сортов.
Помимо этого, вуз представил два дополнительных проекта. В области животноводства завершена подготовка методики для работы ассистентских служб и созданы тест-системы, позволяющие выявлять генетические аномалии у животных.
Продолжена работа над технологиями выращивания безвирусного посадочного материала. Университет перешел от лабораторного этапа к адаптации растений в теплицах, где планируется повышать эффективность размножения.