Стоматолог объяснил, какие сахарозаменители опасны для зубов

Искусственные подсластители, такие как аспартам, сукралоза и стевия, считаются безопасными для зубов. Они не создают условий для размножения бактерий, которые вызывают кариес, так как не перерабатываются микробами в полости рта. Это делает их хорошей альтернативой сахару. Однако важно помнить, что в некоторые продукты с такими подсластителями добавляют кислые компоненты, которые могут повредить зубную эмаль, ослабляя её защитный слой.

Натуральные сахарозаменители тоже имеют свои особенности. Например, ксилит и сорбит помогают снизить риск кариеса, так как мешают бактериям прикрепляться к зубам. Ксилит также усиливает выделение слюны, которая защищает эмаль естественным образом.