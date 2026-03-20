Стратегию Росгидромета обновят с упором на данные и цифровизацию

Ведомство продолжает расширять сеть наблюдений. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года планируется обустроить 78 постов и переоснастить 16 лабораторий. На эти цели правительство выделило более 2 миллиардов рублей. В Арктике за последние четыре года создано около 80 пунктов мониторинга вечной мерзлоты, а к 2030 году их число достигнет 140.

Развивается и космическая группировка. Сейчас на орбите свыше 20 спутников, что является наибольшим показателем в современной истории. Всего в распоряжении Росгидромета больше 12 тысяч точек наблюдений, флот экспедиционных судов и 17 научно-исследовательских институтов.