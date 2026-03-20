Стратегию Росгидромета обновят с упором на данные и цифровизацию

Опубликовано 20 марта 2026, 23:42
Стратегию Росгидромета обновят с упором на данные и цифровизациюПланируется использовать ИИ для прогнозов
В 2026 году планируется утвердить обновленную стратегию развития Росгидромета. Основные направления работы ведомства включат развитие наблюдательной сети, повышение качества и оперативности предоставления информации, а также цифровизацию процессов. Вице-премьер Дмитрий Патрушев отметил, что результаты мониторинга должны быть доступны пользователям в режиме онлайн, в том числе через прогностические сервисы с использованием искусственного интеллекта (ИИ).
Ведомство продолжает расширять сеть наблюдений. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» до 2030 года планируется обустроить 78 постов и переоснастить 16 лабораторий. На эти цели правительство выделило более 2 миллиардов рублей. В Арктике за последние четыре года создано около 80 пунктов мониторинга вечной мерзлоты, а к 2030 году их число достигнет 140.
Развивается и космическая группировка. Сейчас на орбите свыше 20 спутников, что является наибольшим показателем в современной истории. Всего в распоряжении Росгидромета больше 12 тысяч точек наблюдений, флот экспедиционных судов и 17 научно-исследовательских институтов.