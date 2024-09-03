Строительство завода по производству самолетов «Байкал» завершат к 2025 году

Проект строительства начался в январе 2024 года на территории опережающего развития, рядом с аэродромом «Дземги» и мощностями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Сейчас на площадке завершены работы по очищению территории, возведению строительного городка и частичному разработке грунта для фундамента. До конца года планируется завершить все работы нулевого цикла, включая формирование земельного участка и обустройство подъездной дороги.

В общей сложности площадь зданий и сооружений составит почти 10,4 тыс. кв. м. Новый комплекс будет способен выпускать до 20 самолетов «Байкал» в год и создать 80 рабочих мест. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина и в рамках мастер-плана развития города.