Строительство завода по производству самолетов «Байкал» завершат к 2025 году

Опубликовано 03 сентября 2024, 16:041 мин.
Строительство завода по производству самолетов «Байкал» завершат к 2025 годуВ Комсомольске-на-Амуре
В Комсомольске-на-Амуре завершают строительство нового комплекса для производства легкомоторных самолетов «Байкал». Как сообщил и.о. министра промышленности и торговли Хабаровского края Алексей Абросимов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), комплекс планируется сдать до конца 2025 года.
Проект строительства начался в январе 2024 года на территории опережающего развития, рядом с аэродромом «Дземги» и мощностями Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Сейчас на площадке завершены работы по очищению территории, возведению строительного городка и частичному разработке грунта для фундамента. До конца года планируется завершить все работы нулевого цикла, включая формирование земельного участка и обустройство подъездной дороги.
В общей сложности площадь зданий и сооружений составит почти 10,4 тыс. кв. м. Новый комплекс будет способен выпускать до 20 самолетов «Байкал» в год и создать 80 рабочих мест. Проект реализуется по поручению президента Владимира Путина и в рамках мастер-плана развития города.