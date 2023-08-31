Студентам МГПУ разрешили пользоваться ИИ при написании диплома

Ректор вуза, Игорь Реморенко рассказал в беседе с РИА Новости, что в конце августа 2023 Ученый совет МГПУ принял положительное решение в использовании ИИ при написании квалификационных работ. Подразумевается, что студенты смогут пользоваться чат-ботами и другими инструментами.

При этом студентам нужно будет анализировать и перерабатывать полученную искусственным интеллектом информацию самостоятельно. Сгенерированный материал хорош для получения новых идей, к тому же в дальнейшем ИИ будет массово использоваться, поэтому студентов необходимо научить грамотно работать с искусственным интеллектом, рассказали в МГПУ