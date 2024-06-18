Студентка из России создала прототип телемедицинского сервиса для онкобольных

В рамках национального проекта «Здравоохранение» она создала инструмент, позволяющий врачам удаленно консультировать пациентов, продлевать рецепты на лекарства и обсуждать результаты исследований через видеосвязь.

Диана Коткова, обучающаяся в институте передовых информационных технологий, активно применяет свои знания в медицинской информатике. В ее задачи входит интеграция региональных медицинских систем с федеральными, а также разработка телемедицинских консультаций для диспансерной группы населения, отметили в пресс-службе.

Прототип, описанный в магистерской диссертации Дианы Котковой, рассматривается как потенциальное решение для улучшения онкологической помощи в Тульской области. Предложение о его внедрении в региональную систему здравоохранения будет направлено в министерство здравоохранения.