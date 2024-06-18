В России
Опубликовано 18 июня 2024, 17:49
1 мин.

Студентка из России создала прототип телемедицинского сервиса для онкобольных

В рамках нацпроекта
В пресс-службе Тульского государственного педагогического университета им. Льва Толстого (ТГПУ) сообщили, что студентка магистратуры Диана Коткова разработала прототип телемедицинского сервиса для онкологических пациентов.
Студентка из России создала прототип телемедицинского сервиса для онкобольных

© Ferra.ru

В рамках национального проекта «Здравоохранение» она создала инструмент, позволяющий врачам удаленно консультировать пациентов, продлевать рецепты на лекарства и обсуждать результаты исследований через видеосвязь.

Диана Коткова, обучающаяся в институте передовых информационных технологий, активно применяет свои знания в медицинской информатике. В ее задачи входит интеграция региональных медицинских систем с федеральными, а также разработка телемедицинских консультаций для диспансерной группы населения, отметили в пресс-службе.

Прототип, описанный в магистерской диссертации Дианы Котковой, рассматривается как потенциальное решение для улучшения онкологической помощи в Тульской области. Предложение о его внедрении в региональную систему здравоохранения будет направлено в министерство здравоохранения.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#медицина
,
#здоровье