В России
Опубликовано 03 июля 2026, 19:42
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Студентка МАИ создала ИИ-устройство для слабовидящих пассажиров транспорта

Камера распознает номер маршрута
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студентка вуза Софья Воропаева разработала портативное устройство, которое помогает слабовидящим пользоваться общественным транспортом. Система с компьютерным зрением и искусственным интеллектом (ИИ) определяет тип транспорта и номер маршрута, после чего передает информацию пользователю голосом, пишет ТАСС.
Студентка МАИ создала ИИ-устройство для слабовидящих пассажиров транспорта

© Ferra.ru

По словам Софьи Воропаевой, комплекс состоит из переносной камеры, закрепляемой на одежде в области груди, и наушника. Камера включается автоматически при приближении к остановке, также предусмотрена кнопка запуска со шрифтом Брайля. Система распознает автобусы, маршрутные такси, троллейбусы и трамваи, игнорируя легковые, грузовые и служебные автомобили.

После обнаружения транспорта устройство находит область с номером маршрута, распознает символы, сверяет данные с базой для исправления возможных ошибок и озвучивает тип транспорта и номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд, а заявленная точность распознавания составляет 100% даже при тумане или сильном ливне.

В МАИ сообщили, что уже создан рабочий прототип, завершены первичные испытания и ведется подготовка патентной документации. Затем планируется обсуждение выпуска устройства с производителями медицинской техники.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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