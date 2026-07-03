Студентка МАИ создала ИИ-устройство для слабовидящих пассажиров транспорта

По словам Софьи Воропаевой, комплекс состоит из переносной камеры, закрепляемой на одежде в области груди, и наушника. Камера включается автоматически при приближении к остановке, также предусмотрена кнопка запуска со шрифтом Брайля. Система распознает автобусы, маршрутные такси, троллейбусы и трамваи, игнорируя легковые, грузовые и служебные автомобили.

После обнаружения транспорта устройство находит область с номером маршрута, распознает символы, сверяет данные с базой для исправления возможных ошибок и озвучивает тип транспорта и номер маршрута. Весь процесс занимает около 30 секунд, а заявленная точность распознавания составляет 100% даже при тумане или сильном ливне.

В МАИ сообщили, что уже создан рабочий прототип, завершены первичные испытания и ведется подготовка патентной документации. Затем планируется обсуждение выпуска устройства с производителями медицинской техники.