Студентки МАИ разработали новую систему обнаружения лесных пожаров

Беспилотники, оснащенные стереокамерами, скоростными лидарами и тепловизорами, сканируют территорию, составляют карты местности и мониторят температуру. Система автоматически определяет потенциальные очаги возгорания и передает данные в лесопожарную службу. Зарядные башни, работающие на возобновляемых источниках энергии, обеспечивают бесперебойную подзарядку дронов, повышая продолжительность их полетов, отметили в пресс-службе.

Проект студенток МАИ решает проблемы эффективности и автономности беспилотных систем, что может значительно улучшить предотвращение и быстроту реагирования на лесные пожары.