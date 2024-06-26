Студентки МАИ разработали новую систему обнаружения лесных пожаров

Опубликовано 26 июня 2024, 20:54
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Студентки МАИ разработали новую систему обнаружения лесных пожаровВключающую беспилотники и зарядные башни
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студентки вуза Ульяна Иванова и Ольга Ярославцева представили новую систему для обнаружения лесных пожаров. Их разработка включает беспилотные летательные аппараты и зарядные башни, размещаемые на расстоянии до 15 километров друг от друга.
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Беспилотники, оснащенные стереокамерами, скоростными лидарами и тепловизорами, сканируют территорию, составляют карты местности и мониторят температуру. Система автоматически определяет потенциальные очаги возгорания и передает данные в лесопожарную службу. Зарядные башни, работающие на возобновляемых источниках энергии, обеспечивают бесперебойную подзарядку дронов, повышая продолжительность их полетов, отметили в пресс-службе.
Проект студенток МАИ решает проблемы эффективности и автономности беспилотных систем, что может значительно улучшить предотвращение и быстроту реагирования на лесные пожары.