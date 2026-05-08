Студенты IT-кампуса «Неймарк» получат гранты

Губернатор Глеб Никитин заявил, что кампус готовит кадры для цифровой экономики. В первый год обучения поддержка может достичь миллиона рублей. Университет почти вдвое увеличил число сетевых программ в 2026—2027 учебном году: с пяти до девяти.

Среди новых направлений бакалавриата — проектирование телекоммуникационных систем (совместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского), инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем (с НГТУ им. Р. Е. Алексеева), биоинженерия и правовое обеспечение использования ИИ. Выпускники будут работать с сетями 5G/6G, спутниковыми системами и робототехникой. Также продолжат пять программ 2024−2025 годов, включая «Технологии ИИ» с ВШЭ и информационную безопасность с НГТУ.