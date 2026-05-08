Студенты IT-кампуса «Неймарк» получат гранты

Опубликовано 08 мая 2026, 19:371 мин.
Студенты IT-кампуса «Неймарк» получат грантыПрограмма «Грант 360» покроет проживание и учебу
В нижегородском IT-кампусе «Неймарк» с нового учебного года для талантливых студентов введут программу «Грант 360». Она покрывает до 100% стоимости проживания в коливингах и дает ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей. Также предусмотрена единовременная выплата на старте. Получить грант могут победители олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам.
Губернатор Глеб Никитин заявил, что кампус готовит кадры для цифровой экономики. В первый год обучения поддержка может достичь миллиона рублей. Университет почти вдвое увеличил число сетевых программ в 2026—2027 учебном году: с пяти до девяти.
Среди новых направлений бакалавриата — проектирование телекоммуникационных систем (совместно с ННГУ им. Н. И. Лобачевского), инженерия ИИ-управляемых робототехнических систем (с НГТУ им. Р. Е. Алексеева), биоинженерия и правовое обеспечение использования ИИ. Выпускники будут работать с сетями 5G/6G, спутниковыми системами и робототехникой. Также продолжат пять программ 2024−2025 годов, включая «Технологии ИИ» с ВШЭ и информационную безопасность с НГТУ.