Студенты из Башкирии разработали гель для биопринтинга тканей и органов

Опубликовано 19 июля 2024, 18:20
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Студенты из Башкирии разработали гель для биопринтинга тканей и органовСейчас он проходит доклинические испытания
Студенты Башкирского государственного медицинского университета разработали новый гель для биопринтинга имплантируемых тканей и органов, сообщается на сайте правительства Башкирии. Гель, названный ALLOINK, проходит доклинические испытания, в рамках которых будут оцениваться его безопасность, эффективность и биосовместимость. Подана заявка на патентование технологии.
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Работа над проектом велась в Центре трансфера технологий и Управлении инновационной деятельности университета в рамках программы «Приоритет-2030». Новый гель создается из коллагена, максимально схожего с человеческим, и не содержит токсичных химических фиксаторов. Это обеспечивает его высокую биосовместимость и минимизирует риски отторжения при имплантации, отмечается в сообщение правительства региона.
ALLOINK обладает высокой механической прочностью, эластичностью и гибкостью, что делает его идеальным для создания биоинженерных каркасов. В будущем, ткани и органы, напечатанные с помощью этого геля, могут быть использованы для пересадки, что значительно упростит процесс подбора необходимых материалов для пациентов.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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