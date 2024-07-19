Студенты из Башкирии разработали гель для биопринтинга тканей и органов

Работа над проектом велась в Центре трансфера технологий и Управлении инновационной деятельности университета в рамках программы «Приоритет-2030». Новый гель создается из коллагена, максимально схожего с человеческим, и не содержит токсичных химических фиксаторов. Это обеспечивает его высокую биосовместимость и минимизирует риски отторжения при имплантации, отмечается в сообщение правительства региона.

ALLOINK обладает высокой механической прочностью, эластичностью и гибкостью, что делает его идеальным для создания биоинженерных каркасов. В будущем, ткани и органы, напечатанные с помощью этого геля, могут быть использованы для пересадки, что значительно упростит процесс подбора необходимых материалов для пациентов.