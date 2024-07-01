Студенты из Калининграда приступили к строительству гигафабрики

Два студотряда, объединяющие студентов из Калининграда и Советска, привлечены к отделочным, бетонным и сварочным работам. Всего до конца августа на стройке будет задействовано 20 студентов местных учебных заведений, отметили в пресс-службе студотрядов региона

Гигафабрика, планируемая к вводу в эксплуатацию в 2025 году, будет производить литий-ионные аккумуляторные батареи с общей производственной мощностью 4 ГВт/ч в год. Этот проект является частью стратегии развития топливного дивизиона Росатома.

Студенты, участвующие в строительстве, получат ценный практический опыт и возможность внести свой вклад в важный национальный проект.