В России
Опубликовано 01 июля 2024, 21:59
1 мин.

Студенты из Калининграда приступили к строительству гигафабрики

По производству литий-ионных аккумуляторных батареи
Студенческие отряды из Калининградской области начали работы на строительной площадке первой российской гигафабрики накопителей энергии в Немане. Работы стартовали после торжественного мероприятия, отмечающего начало строительства этого ключевого объекта Росатома.
Студенты из Калининграда приступили к строительству гигафабрики

© Ferra.ru

Два студотряда, объединяющие студентов из Калининграда и Советска, привлечены к отделочным, бетонным и сварочным работам. Всего до конца августа на стройке будет задействовано 20 студентов местных учебных заведений, отметили в пресс-службе студотрядов региона

Гигафабрика, планируемая к вводу в эксплуатацию в 2025 году, будет производить литий-ионные аккумуляторные батареи с общей производственной мощностью 4 ГВт/ч в год. Этот проект является частью стратегии развития топливного дивизиона Росатома.

Студенты, участвующие в строительстве, получат ценный практический опыт и возможность внести свой вклад в важный национальный проект.