Студенты из Санкт-Петербурга создали приложение для здоровья зубов

Приложение позволяет отслеживать регулярность ухода за полостью рта, включая чистку зубов, прием препаратов и визиты к стоматологу. «Зубастик» оснащен встроенной нейросетью, которая анализирует фотографии зубов и десен пользователя и дает рекомендации по уходу.

В приложении также есть возможность записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию и изучить образовательные курсы от специалистов-стоматологов.

В будущем разработчики планируют добавить в приложение функцию анализа данных цифровых дневников пациентов, что позволит стоматологам давать более точные рекомендации.