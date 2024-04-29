Студенты из Санкт-Петербурга создали приложение для здоровья зубов

Опубликовано 29 апреля 2024, 08:12
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Студенты из Санкт-Петербурга создали приложение для здоровья зубовНа основе нейросети
В пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы сообщили, что студенты Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) разработали мобильное приложение «Зубастик», которое поможет молодым людям заботиться о здоровье зубов.
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Приложение позволяет отслеживать регулярность ухода за полостью рта, включая чистку зубов, прием препаратов и визиты к стоматологу. «Зубастик» оснащен встроенной нейросетью, которая анализирует фотографии зубов и десен пользователя и дает рекомендации по уходу.
В приложении также есть возможность записаться к врачу, пройти онлайн-консультацию и изучить образовательные курсы от специалистов-стоматологов.
В будущем разработчики планируют добавить в приложение функцию анализа данных цифровых дневников пациентов, что позволит стоматологам давать более точные рекомендации.