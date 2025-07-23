Студенты МАИ разработают дрон для диагностики опасных объектов

Беспилотник под названием «Скуфик» оснащён ультразвуковым дефектоскопом и камерами высокого разрешения. Аппарат генерирует акустические волны и анализирует их отражение от поверхностей, передавая данные на компьютер для обработки. Такой подход обеспечивает обнаружение повреждений, незаметных при визуальном осмотре.

Как пояснили разработчики, дрон может работать как в автоматическом режиме по заданному маршруту, так и под управлением оператора. Особенностью системы является возможность записи траектории полёта для последующего повторения проверок.

На текущем этапе завершено создание 3D-прототипа и разработка программного обеспечения. Следующие шаги — сборка физического образца, получение патента и проведение полевых испытаний.

По словам студентов, это один из первых российских проектов, объединяющих визуальный и структурный контроль в одном устройстве.