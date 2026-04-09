Студенты МАИ создадут учебный комплекс для работы со спутниковыми данными

Опубликовано 09 апреля 2026, 15:47
Студенты МАИ создадут учебный комплекс для работы со спутниковыми даннымиНовая приемная станция поможет школьникам изучать Землю из космоса
В пресс-службе Московского авиационного института (МАИ) сообщили, что студенты четвертого курса института № 6 «Аэрокосмический» вуза разрабатывают недорогой и простой комплекс для работы с данными дистанционного зондирования Земли. Проект ориентирован на школьников, которые смогут изучать космические технологии без специальной подготовки.
В состав станции входит антенна для приема сигналов с метеорологических спутников, обучающие материалы и программа на локальном компьютере. Антенна настраивается на нужную частоту, ловит радиосигнал и передает его в компьютер. Программа расшифровывает данные, превращает их в снимок и привязывает к географической карте. Школьники могут определить облачность, обнаружить пожары или оценить состояние растительности.
Проект является выпускной квалификационной работой в формате стартапа. Прототип планируют завершить к концу мая 2026 года. Затем разработчики проведут тестирование в школах и начнут переговоры о серийном выпуске антенн.