Студенты МФТИ разработали систему для борьбы с киберугрозами

Инициативная группа из 16 специалистов в области безопасности, машинного обучения и разработки представила свой проект. Идея возникла в ответ на три основные проблемы: растущее число кибератак, уязвимость систем из-за ошибок персонала и недостаточную эффективность традиционных методов обучения.

Как пояснили разработчики, более 90% успешных кибератак связаны с методами социальной инженерии, когда злоумышленники манипулируют действиями сотрудников. Именно поэтому новая платформа делает акцент на адаптивном обучении с использованием искусственного интеллекта.

Система включает несколько ключевых модулей. Персонализированные траектории обучения строятся на основе поведенческого анализа каждого пользователя. Интеллектуальный ассистент на базе нейросети GIGACHAT отвечает на вопросы и помогает в сложных ситуациях. Модуль фишинг-симуляций автоматически адаптирует сценарии под уровень подготовки сотрудников.

Дополнительные компоненты платформы предлагают предиктивную аналитику и визуализацию данных об уровне подготовки персонала и динамике угроз. Разработчики отмечают, что их решение может быть полезно организациям любого масштаба, включая государственные структуры, корпорации и образовательные учреждения.