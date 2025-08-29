В России
Студенты МФТИ разработали систему для борьбы с киберугрозами

В пресс-службе Московского физико-технического института (МФТИ) сообщили, что студенты вуза создали цифровую платформу для повышения эффективности борьбы с киберугрозами. Разработка под названием AVAREANGE направлена на снижение роли человеческого фактора в информационной безопасности. Система может повысить эффективность защиты данных примерно в пять раз.
Инициативная группа из 16 специалистов в области безопасности, машинного обучения и разработки представила свой проект. Идея возникла в ответ на три основные проблемы: растущее число кибератак, уязвимость систем из-за ошибок персонала и недостаточную эффективность традиционных методов обучения.

Как пояснили разработчики, более 90% успешных кибератак связаны с методами социальной инженерии, когда злоумышленники манипулируют действиями сотрудников. Именно поэтому новая платформа делает акцент на адаптивном обучении с использованием искусственного интеллекта.

Система включает несколько ключевых модулей. Персонализированные траектории обучения строятся на основе поведенческого анализа каждого пользователя. Интеллектуальный ассистент на базе нейросети GIGACHAT отвечает на вопросы и помогает в сложных ситуациях. Модуль фишинг-симуляций автоматически адаптирует сценарии под уровень подготовки сотрудников.

Дополнительные компоненты платформы предлагают предиктивную аналитику и визуализацию данных об уровне подготовки персонала и динамике угроз. Разработчики отмечают, что их решение может быть полезно организациям любого масштаба, включая государственные структуры, корпорации и образовательные учреждения.

