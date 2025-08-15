Студенты МФТИ разработали систему для контроля производства

Разработка включает два основных компонента. Аппаратная часть состоит из устройств сбора информации и серверов для хранения данных. Программная часть предоставляет веб-интерфейс, адаптированный под разные должности на предприятии.

Особенностью системы стали элементы геймификации. Сотрудники получают визуальные показатели своего прогресса и обратную связь в реальном времени. Это должно упростить обучение персонала и повысить вовлечённость в рабочий процесс.

По оценкам разработчиков, внедрение комплекса может увеличить эффективность производства на 10%. Система автоматически генерирует отчёты и помогает анализировать причины простоев оборудования.

Проект под названием FactoryDirector получил победителем федерального конкурса «Создай наше» и получил грант в размере 1 миллиона рублей на дальнейшее развитие.