Студенты МФТИ создали ИИ-сервис для кол-центров

Система в реальном времени анализирует диалог оператора с клиентом, находит нужную информацию в базе знаний компании и отображает подсказки на экране. Как отмечают разработчики, время выдачи релевантных данных составляет менее одной секунды.

По словам руководителя проекта Георгия Шарипова, решение специально адаптировано для русского языка и отраслевых особенностей. Платформа конкурирует с зарубежными аналогами, предлагая полностью локализованный продукт с повышенными требованиями к безопасности данных.

Разработка легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой компаний.