Студенты МФТИ создали ИИ-сервис для кол-центров

Опубликовано 05 августа 2025, 15:501 мин.
Студенты МФТИ создали ИИ-сервис для кол-центровСистема ускоряет обработку звонков на 30%
Участники бизнес-акселератора МФТИ разработали интеллектуальную платформу на основе искусственного интеллекта (ИИ) Reform AI Infopilot для автоматизации работы кол-центров. Сервис использует технологии распознавания речи и семантического поиска, сокращая время обработки звонков на 30%.
© Ferra.ru
Система в реальном времени анализирует диалог оператора с клиентом, находит нужную информацию в базе знаний компании и отображает подсказки на экране. Как отмечают разработчики, время выдачи релевантных данных составляет менее одной секунды.
По словам руководителя проекта Георгия Шарипова, решение специально адаптировано для русского языка и отраслевых особенностей. Платформа конкурирует с зарубежными аналогами, предлагая полностью локализованный продукт с повышенными требованиями к безопасности данных.
Разработка легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой компаний.