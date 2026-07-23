Студенты МГУ создали ИИ-платформу для разработки рецептур бетона

Опубликовано 23 июля 2026, 13:251 мин.
Студенты МГУ создали ИИ-платформу для разработки рецептур бетонаСистема прогнозирует свойства смесей на 90 суток
В пресс-службе МГУ им. М. В. Ломоносова сообщили, что студенты и аспиранты вуза разработали платформу на базе искусственного интеллекта (ИИ) MaterialsGen для создания новых составов бетона. Система анализирует данные о компонентах смеси и прогнозирует ее свойства, включая прочность и подвижность, на срок до 90 суток после замешивания.
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Технология позволяет получить расчет характеристик за несколько секунд вместо многодневных лабораторных испытаний. Традиционно оценка прочности бетона занимает около 28 суток, а подбор рецептуры может требовать до месяца работы специалистов, отметили в пресс-службе.
По словам разработчиков, текущий экспертный подход показывает точность около 64% на выборке более 1 тыс. составов. Использование ИИ-системы, по расчетам авторов, может дать экономический эффект до 41,5 млн рублей в год.
Платформа также способна создавать новые рецептуры под заданные параметры материалов. Проект стал одним из победителей конкурса инноваций стран ШОС и получил поддержку фонда «Интеллект».
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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