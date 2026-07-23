Студенты МГУ создали ИИ-платформу для разработки рецептур бетона

Технология позволяет получить расчет характеристик за несколько секунд вместо многодневных лабораторных испытаний. Традиционно оценка прочности бетона занимает около 28 суток, а подбор рецептуры может требовать до месяца работы специалистов, отметили в пресс-службе.

По словам разработчиков, текущий экспертный подход показывает точность около 64% на выборке более 1 тыс. составов. Использование ИИ-системы, по расчетам авторов, может дать экономический эффект до 41,5 млн рублей в год.

Платформа также способна создавать новые рецептуры под заданные параметры материалов. Проект стал одним из победителей конкурса инноваций стран ШОС и получил поддержку фонда «Интеллект».