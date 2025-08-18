В России
Опубликовано 18 августа 2025, 16:23
Студенты Москвы стали призёрами соревнований по управлению дронами

Учащиеся колледжей показали лучшие результаты
Студенты и выпускники московских колледжей добились успеха на соревнованиях по управлению беспилотными летательными аппаратами. Мероприятие прошло в «Сколково» в рамках международных форумов «Беспилотные системы: технологии будущего» и «Территория будущего. Москва 2030».
Участники из Московского колледжа бизнес-технологий, колледжа транспорта, колледжа архитектуры и градостроительства, а также политехнического колледжа имени Годовикова соревновались в нескольких дисциплинах. Среди них были задачи по обучению нейросетей, организации производства дронов, автономным полётам и защите данных.

Как сообщили в столичном департаменте образования, молодые специалисты продемонстрировали навыки проектирования, программирования и управления беспилотниками. Они успешно выполнили технические задания, применяя современные технологии.

Соревнования стали частью образовательного интенсива «Архипелаг 2025». В них приняли участие более 30 студентов и выпускников московских колледжей, которые конкурировали с сильнейшими командами со всей России.

Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в столичных учебных заведениях. Участие в таких мероприятиях помогает студентам получить практический опыт и познакомиться с актуальными технологическими решениями.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
#В России
#Россия
#дрон