Студенты Москвы стали призёрами соревнований по управлению дронами

Участники из Московского колледжа бизнес-технологий, колледжа транспорта, колледжа архитектуры и градостроительства, а также политехнического колледжа имени Годовикова соревновались в нескольких дисциплинах. Среди них были задачи по обучению нейросетей, организации производства дронов, автономным полётам и защите данных.

Как сообщили в столичном департаменте образования, молодые специалисты продемонстрировали навыки проектирования, программирования и управления беспилотниками. Они успешно выполнили технические задания, применяя современные технологии.

Соревнования стали частью образовательного интенсива «Архипелаг 2025». В них приняли участие более 30 студентов и выпускников московских колледжей, которые конкурировали с сильнейшими командами со всей России.

Это достижение подтверждает высокий уровень подготовки специалистов в столичных учебных заведениях. Участие в таких мероприятиях помогает студентам получить практический опыт и познакомиться с актуальными технологическими решениями.