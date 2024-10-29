Студенты Новосибирска помогли в поиске пропавших с помощью БПЛА

Студенты, обучающиеся на отделении подготовки операторов БПЛА, помогают не только в поисках, но и в мониторинге лесных пожаров и контроле ситуации на льду в период весеннего паводка. Можейко отметил, что колледж является единственным в регионе, который активно сотрудничает с аварийно-спасательной службой.

Ксения Гаськова из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подчеркнула, что использование современных технологий значительно ускоряет процесс поиска пропавших людей. БПЛА могут быстро обследовать большие территории, а нейросети помогают анализировать полученные снимки, что экономит время и ресурсы.