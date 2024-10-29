Студенты Новосибирска помогли в поиске пропавших с помощью БПЛА

Опубликовано 29 октября 2024, 18:591 мин.
Студенты Новосибирска помогли в поиске пропавших с помощью БПЛАИ не только
В Новосибирской области студенты-операторы беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и техника Новосибирского авиационного колледжа имени Б. С. Галущака активно участвуют в поисках пропавших без вести людей. Как сообщил начальник аварийно-спасательной службы региона Константин Можейко, колледж предоставляет не только кадры, но и свой парк из более чем 50 БПЛА для выполнения задач.
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Студенты, обучающиеся на отделении подготовки операторов БПЛА, помогают не только в поисках, но и в мониторинге лесных пожаров и контроле ситуации на льду в период весеннего паводка. Можейко отметил, что колледж является единственным в регионе, который активно сотрудничает с аварийно-спасательной службой.
Ксения Гаськова из поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» подчеркнула, что использование современных технологий значительно ускоряет процесс поиска пропавших людей. БПЛА могут быстро обследовать большие территории, а нейросети помогают анализировать полученные снимки, что экономит время и ресурсы.