Студенты Пензенского университета разработали контроллер для дронов

Прототип контроллера оборудован встроенным Wi-Fi-модулем, гироскопом и акселерометром для стабилизации дрона в воздухе и обеспечения безопасности полета. Разработка предназначена для дронов потребительского класса, таких как те, которые используются для перевозки грузов, отметили в пресс-службе.

Ученые также работают над улучшением технологии, чтобы контроллер мог создавать точку доступа к смартфону самостоятельно, а также совершенствуют инерциальный метод навигации, который поможет дрону вернуться в зону взлета в случае потери связи с оператором.