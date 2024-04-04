Студенты Пензенского университета разработали контроллер для дронов

Опубликовано 04 апреля 2024, 18:13
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Студенты Пензенского университета разработали контроллер для дроновПотребительского класса
В пресс-службе Пензенского государственного университета сообщили, что ученые и студента вуза разработали прототип контроллера для дронов, который позволяет настраивать и управлять беспилотником через приложение для смартфона. Это новшество значительно упрощает процесс настройки и управления дроном, обходя необходимость использования компьютера и USB-кабеля.
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Прототип контроллера оборудован встроенным Wi-Fi-модулем, гироскопом и акселерометром для стабилизации дрона в воздухе и обеспечения безопасности полета. Разработка предназначена для дронов потребительского класса, таких как те, которые используются для перевозки грузов, отметили в пресс-службе.
Ученые также работают над улучшением технологии, чтобы контроллер мог создавать точку доступа к смартфону самостоятельно, а также совершенствуют инерциальный метод навигации, который поможет дрону вернуться в зону взлета в случае потери связи с оператором.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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