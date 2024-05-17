Судно «Северный полюс» вернулось после 1,5 лет экспедиции в Арктике

Участников экспедиции встретили у причалов Мурманского рыбного порта с оркестром. Начальник экспедиции Кирилл Фильчук передал флаг экспедиции на хранение в Арктический и антарктический научно-исследовательский институт. После этого школьники из Мурманска посетили судно и ученые провели для них экскурсию по платформе.

Глава Росгидромета Игорь Шумаков подчеркнул важность экспедиции и использование уникальной платформы для обеспечения безопасности работ участников и проведения экспедиции на высоком уровне. Экспедиция «Северный полюс-41» продолжила историю дрейфующих станций «Северный полюс», начатую в 1937 году героями-папанинцами.