SuperJob: программисты готовы стать учителями за 200 тысяч рублей

На втором месте находятся врачи, готовые обучать химии или биологии за 150 тысяч рублей в месяц, с максимальными ожиданиями в 300 тысяч. Инженеры также не отстают и согласны преподавать математику или физику за 130 тысяч рублей.

Геологи, экономисты, юристы и редакторы готовы преподавать свои предметы за 100 тысяч рублей, а бухгалтеры имеют самые скромные запросы — 80 тысяч рублей за уроки математики. При этом 16% бухгалтеров и программистов не желают работать в школе, тогда как среди геологов и тренеров таких всего менее 1%.