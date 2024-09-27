SuperJob: программисты готовы стать учителями за 200 тысяч рублей

Опубликовано 27 сентября 2024, 17:331 мин.
SuperJob: программисты готовы стать учителями за 200 тысяч рублейИнженеры согласятся на 130 тысяч, бухгалтеры — на 80
Сервис SuperJob провел исследование, в котором 5000 представителей различных профессий поделились своими ожиданиями по зарплате для работы школьными учителями. Программисты оказались самыми требовательными: они готовы преподавать математику или информатику за 200 тысяч рублей в месяц. Минимальная зарплата, которую они готовы принять, составляет 80 тысяч рублей.
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На втором месте находятся врачи, готовые обучать химии или биологии за 150 тысяч рублей в месяц, с максимальными ожиданиями в 300 тысяч. Инженеры также не отстают и согласны преподавать математику или физику за 130 тысяч рублей.
Геологи, экономисты, юристы и редакторы готовы преподавать свои предметы за 100 тысяч рублей, а бухгалтеры имеют самые скромные запросы — 80 тысяч рублей за уроки математики. При этом 16% бухгалтеров и программистов не желают работать в школе, тогда как среди геологов и тренеров таких всего менее 1%.