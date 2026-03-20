Опубликовано 20 марта 2026, 19:39
Светящуюся керамику с бактерицидным эффектом создали в России

Материал убивает микробы под действием дневного света
Ученые из Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского технологического института синтезировали новый светящийся материал на основе ниобатов-танталатов эрбия. В Минобрнауки сообщили, что керамика обладает люминесценцией с эффектом ап-конверсии: она поглощает инфракрасное излучение с длиной волны 980 нанометров и преобразует его в видимый свет зеленой или красной области.
Образцы получили методом жидкофазного синтеза с последующим спеканием при 1400 градусах. Ученые выяснили, что равное соотношение ниобия и тантала создает синергетический эффект, усиливая свечение. Чистый ниобат эрбия показал прочность, превосходящую некоторые марки стали, что подходит для датчиков в условиях высоких нагрузок.

Порошок ErNbO4 проявил фотоиндуцированную токсичность. На свету он убивал почти 90 процентов бактерий, включая грамположительные и спорообразующие виды. В темноте эффективность падала до 50 процентов. Материал перспективен для лазеров, оптических сенсоров, биоимиджинга и покрытий фильтров для водоочистки, способных стерилизовать среду под действием света.

В разработке участвовали ученые из Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. В. В. Тананаева и Института проблем промышленной экологии Севера Кольского научного центра РАН и Санкт-Петербургского государственного технологического института.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
