Свыше 30 программ для обучения врачей работе с ИИ разработали в России

Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что среди врачей существует определенное недоверие к ИИ, которое связано с недостатком знаний о принципах его работы. Чтобы устранить это, в российских вузах активно внедряются образовательные программы, охватывающие как базовые, так и углубленные навыки работы с ИИ.

В России зарегистрировано 47 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, большинство из которых — отечественные разработки. Более 30 из этих решений включены в реестр отечественного программного обеспечения. Наиболее распространенным направлением остается анализ медицинских изображений, и такие технологии уже применяются в 85 регионах страны.