Свыше 30 программ для обучения врачей работе с ИИ разработали в России

Опубликовано 18 июня 2025, 23:021 мин.
Свыше 30 программ для обучения врачей работе с ИИ разработали в РоссииОбразовательные курсы помогают повысить доверие медиков к технологиям
В России разработано более 36 образовательных программ, направленных на обучение медицинских работников работе с технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Основная цель этих курсов — повысить понимание и доверие врачей к нейросетям.
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Заместитель министра здравоохранения Вадим Ваньков отметил, что среди врачей существует определенное недоверие к ИИ, которое связано с недостатком знаний о принципах его работы. Чтобы устранить это, в российских вузах активно внедряются образовательные программы, охватывающие как базовые, так и углубленные навыки работы с ИИ.
В России зарегистрировано 47 медицинских изделий с применением искусственного интеллекта, большинство из которых — отечественные разработки. Более 30 из этих решений включены в реестр отечественного программного обеспечения. Наиболее распространенным направлением остается анализ медицинских изображений, и такие технологии уже применяются в 85 регионах страны.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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