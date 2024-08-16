Т-Bank AI представил нейросеть для улучшения работы с текстами

В Т-Банке сообщили, что ReBased основана на модели, представленной учеными Стэнфорда в 2023 году, но улучшает её, устраняя неэффективное использование ресурсов. По словам Ярослава Аксенова, исследователя из T-Bank AI Research, технология может значительно сократить затраты на вычислительные мощности, особенно в медицине и бизнесе. Кроме того, уменьшение энергопотребления в центрах обработки данных помогает снижать выбросы парниковых газов.

Результаты работы получили признание на Международной конференции по компьютерной лингвистике в Бангкоке.