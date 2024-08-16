Т-Bank AI представил нейросеть для улучшения работы с текстами

Опубликовано 16 августа 2024, 10:46
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Т-Bank AI представил нейросеть для улучшения работы с текстамиНа 10%
Российские ученые из лаборатории T-Bank AI Research разработали нейросеть ReBased, которая существенно ускоряет обработку длинных текстов и снижает расходы на использование искусственного интеллекта. Новая архитектура языковых моделей оптимизирует извлечение информации, что повышает производительность и улучшает контекстное обучение на 10%.
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В Т-Банке сообщили, что ReBased основана на модели, представленной учеными Стэнфорда в 2023 году, но улучшает её, устраняя неэффективное использование ресурсов. По словам Ярослава Аксенова, исследователя из T-Bank AI Research, технология может значительно сократить затраты на вычислительные мощности, особенно в медицине и бизнесе. Кроме того, уменьшение энергопотребления в центрах обработки данных помогает снижать выбросы парниковых газов.
Результаты работы получили признание на Международной конференции по компьютерной лингвистике в Бангкоке.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева