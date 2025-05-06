Т-Банк добавил новые схемы мошенничества в защитный сервис

Суть сервиса заключается в том, что банк возвращает деньги клиенту, если не смог предотвратить мошенничество. По данным компании, на сегодня эта система охватывает 99% всех схем телефонного обмана в России, что позволяет ежегодно сохранять около 2,5 млрд рублей средств клиентов.

С момента запуска в сентябре 2023 года сервис уже предотвратил хищения на сумму 1,2 млрд рублей. Ещё 12,3 млн рублей банк выплатил пострадавшим. В основе защиты лежит технология «Нейрощит», которая способна распознать мошеннический звонок прямо во время разговора и автоматически разорвать соединение. После этого действия клиента тщательно отслеживаются.

Наиболее частые схемы мошенничества включают звонки от подставных сотрудников госструктур и банков, предложения сомнительной подработки, шантаж с использованием личной информации, а также фальшивые инвестиции с обещаниями быстрой прибыли.

Программа действует бесплатно для клиентов Т-Банка с сим-картой Т-Мобайла и активируется автоматически.