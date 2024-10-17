В России
Опубликовано 17 октября 2024, 15:05
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Т-Банк начнет заваливать спамом мошенников и создателей финансовых пирамид

В рамках нового проекта «Кибершквал»
Т-Банк запустил новый проект «Кибершквал», который включает платформу ботов для активной борьбы с финансовым мошенничеством. Система, основанная на разработках в области искусственного интеллекта (ИИ), позволяет не только отвечать на звонки мошенников, но и активно создавать заявки от «потенциальных жертв» на подозрительных сайтах, что затрудняет работу лжеброкеров.
Т-Банк начнет заваливать спамом мошенников и создателей финансовых пирамид

© Ferra.ru

По данным Центрального банка России, ежегодно выявляются тысячи финансовых пирамид, а потери граждан от их деятельности составляют миллиарды рублей. Основная задача «Кибершквала» — отвлекать внимание мошенников, заставляя их общаться с ботами, вместо того чтобы искать настоящих клиентов.

Искусственный интеллект анализирует интернет-пространство и выявляет сайты, рекламирующие лжепроекты. Система обучена на базе 20 тысяч сайтов и имеет точность определения мошенничества на уровне 90%. Подозрительные страницы автоматически обрабатываются, и на них отправляются заявки на консультацию, что вызывает дополнительные затраты времени у преступников.

Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка, подчеркнул, что финансовые пирамиды продолжают эволюционировать. Для борьбы с этой угрозой банк использует ботов, которые ежедневно принимают от 1500 до 3500 мошеннических звонков продолжительностью от 3 до 5 минут. Проект также включает «Фрод-рулетку», позволяющую пользователям общаться с мошенниками и помогать в их нейтрализации.