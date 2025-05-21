Т-банк обновил магистерскую программу по ИИ в МФТИ

Учеба будет проходить по двум основным направлениям — «искусственный интеллект» и «компьютерные науки». Программа рассчитана на два года и сочетает в себе базовые дисциплины и курсы, связанные с практическими задачами. Преподавать будут как ученые из РАН, так и специалисты из Т-банка, включая руководителей направлений и экспертов с международным признанием.

В рамках направления по ИИ студенты изучат компьютерное зрение, рекомендательные алгоритмы, языковую обработку и методы машинного обучения. Направление по компьютерным наукам охватывает продвинутые алгоритмы, базы данных, разработку программных систем, работу с изображениями и видео, а также проектирование вычислительных архитектур.

Главная цель программы — создать условия для студентов, которые хотят заниматься научными исследованиями и развивать технологии в этих областях. Образование будет совмещено с прикладной работой над реальными задачами, что позволит участникам приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки.