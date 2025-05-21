В России
Опубликовано 21 мая 2025, 23:48
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Т-банк обновил магистерскую программу по ИИ в МФТИ

Программа рассчитана на два года и включает научную работу
Т-банк совместно с Московским физико-техническим институтом перезапустил программу магистратуры сосредоточенную на искусственном интеллекте (ИИ) и компьютерных науках. Она предполагает углубленную научную подготовку студентов и ориентирована на тех, кто планирует строить карьеру в исследовательской сфере.
Т-банк обновил магистерскую программу по ИИ в МФТИ

© Ferra.ru

Учеба будет проходить по двум основным направлениям — «искусственный интеллект» и «компьютерные науки». Программа рассчитана на два года и сочетает в себе базовые дисциплины и курсы, связанные с практическими задачами. Преподавать будут как ученые из РАН, так и специалисты из Т-банка, включая руководителей направлений и экспертов с международным признанием.

В рамках направления по ИИ студенты изучат компьютерное зрение, рекомендательные алгоритмы, языковую обработку и методы машинного обучения. Направление по компьютерным наукам охватывает продвинутые алгоритмы, базы данных, разработку программных систем, работу с изображениями и видео, а также проектирование вычислительных архитектур.

Главная цель программы — создать условия для студентов, которые хотят заниматься научными исследованиями и развивать технологии в этих областях. Образование будет совмещено с прикладной работой над реальными задачами, что позволит участникам приобрести не только теоретические знания, но и практические навыки.