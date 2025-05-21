Т-Банк представил первого в России ИИ-ассистента для кибербезопасности

Safeliner работает в среде GitLab и использует языковые модели для автоматического поиска ошибок, фильтрации ложных срабатываний и генерации исправлений. Разработчикам остается только проверить и применить предложенные изменения. Все вычисления происходят внутри корпоративного контура без обращения к внешним сервисам.

По данным банка, внедрение ассистента поможет сэкономить более 1 млрд рублей в год за счет сокращения затрат на исправление ошибок. Система поддерживает стандартный формат SARIF, что позволяет интегрировать ее с различными инструментами анализа кода.

Safeliner не только исправляет уязвимости, но и обучается на основе обратной связи от программистов. Это помогает точнее настраивать алгоритмы и снижать количество ложных срабатываний. Технология особенно полезна в условиях нехватки ИТ-специалистов, когда разработчики сосредоточены на функциональности, а не на безопасности кода.

Пока система применяется только в Т-Банке, но несколько партнеров уже тестируют ее в своих проектах.