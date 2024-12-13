Т-Банк разработает аналог Apple Pay для владельцев iPhone

Хромов также поделился, что в будущем, по прогнозам, карты займут лишь 20% от общего объема онлайн-платежей, а остальные 80% будут составлять альтернативные способы оплаты, такие как QR-коды, pay-сервисы, а также BNPL-сервисы, позволяющие покупать товары сейчас, а платить позже.

Кроме того, ранее Национальная система платёжных карт (НСПК) представила технологию «Волна», которая работает с новыми терминалами, поддерживающими Bluetooth. Эта система имеет преимущество перед традиционной технологией NFC, так как позволяет проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не требуя точного положения смартфона. Разработка ориентирована на повышение удобства использования мобильных платежей.