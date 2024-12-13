Т-Банк разработает аналог Apple Pay для владельцев iPhone

Опубликовано 13 декабря 2024, 15:181 мин.
Т-Банк разработает аналог Apple Pay для владельцев iPhoneНовый сервис позволит оплачивать покупки с помощью смартфонов
Т-Банк анонсировал разработку аналога популярной платежной системы Apple Pay. Как сообщил вице-президент банка Сергей Хромов, в ближайшем будущем владельцы iPhone смогут пользоваться новым сервисом для бесконтактных платежей. Это решение будет предложено как альтернатива Apple Pay, обеспечивая клиентам удобный способ оплаты через смартфоны.
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Хромов также поделился, что в будущем, по прогнозам, карты займут лишь 20% от общего объема онлайн-платежей, а остальные 80% будут составлять альтернативные способы оплаты, такие как QR-коды, pay-сервисы, а также BNPL-сервисы, позволяющие покупать товары сейчас, а платить позже.
Кроме того, ранее Национальная система платёжных карт (НСПК) представила технологию «Волна», которая работает с новыми терминалами, поддерживающими Bluetooth. Эта система имеет преимущество перед традиционной технологией NFC, так как позволяет проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не требуя точного положения смартфона. Разработка ориентирована на повышение удобства использования мобильных платежей.
Источник:Ведомости. Капиталу
Автор:Ингела Воробьева
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