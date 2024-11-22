Т-Банк создаст новое мобильное приложение

Опубликовано 22 ноября 2024, 21:411 мин.
Т-Банк создаст новое мобильное приложениеОно предложит более удобный интерфейс и новые сервисы
Т-Банк анонсировал разработку новой концепции мобильного приложения, которое станет частью экосистемы банка. В отличие от традиционного приложения, новое будет предложено пользователям с более удобным и функциональным интерфейсом.
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По словам источников в банке, новая версия приложения уже утверждена на уровне руководства и вскоре будет представлена широкой аудитории. Т-Банк планирует представить не просто обновленное приложение, а новую концепцию взаимодействия с пользователями, улучшив качество обслуживания и банкинга в целом. Разработка этого приложения уже идет в рамках новой стратегии, и оно будет направлено на упрощение и улучшение пользовательского опыта.
Недавно Т-Банк также презентовал экосистему для автомобилистов «Сфера Авто», где сервисы и продукты ориентированы на владельцев автомобилей.