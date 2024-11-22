Т-Банк создаст новое мобильное приложение

По словам источников в банке, новая версия приложения уже утверждена на уровне руководства и вскоре будет представлена широкой аудитории. Т-Банк планирует представить не просто обновленное приложение, а новую концепцию взаимодействия с пользователями, улучшив качество обслуживания и банкинга в целом. Разработка этого приложения уже идет в рамках новой стратегии, и оно будет направлено на упрощение и улучшение пользовательского опыта.

Недавно Т-Банк также презентовал экосистему для автомобилистов «Сфера Авто», где сервисы и продукты ориентированы на владельцев автомобилей.