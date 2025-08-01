Т-Банк удвоил сеть банкоматов до 10 000 устройств

Опубликовано 01 августа 2025, 23:221 мин.
Т-Банк удвоил сеть банкоматов до 10 000 устройствТехника доступна в 1 165 населенных пунктах страны
Т-Банк расширил собственную сеть банкоматов, увеличив их количество с 5 000 до 10 000 за год. Устройства работают в 1 165 городах России — от Калининграда до Анадыря.
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Банкоматы поддерживают основные операции: снятие и внесение наличных, валютные операции с долларами, евро и юанями. Клиенты других банков могут снимать до 1 млн рублей за раз без ограничений по количеству операций. Для бизнеса доступна функция самоинкассации без привлечения инкассаторов.
Устройства разработаны внутри банка и оснащены системой автоматического решения проблем. Алгоритмы выявляют ошибочные операции и корректируют их до обращения клиента в службу поддержки.
По словам представителей банка, расширение сети — часть стратегии по созданию независимой инфраструктуры. Это позволяет быстрее внедрять новые сервисы и технологии.