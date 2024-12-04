Т-Банк запустил антимошеннический сервис «Защита близких»

Согласно данным Банка России, более 50% мошенничеств связаны с социальной инженерией, когдазлоумышленники убеждают жертву совершить финансовые операции под их давлением. Сервис «Защита близких» поможет предотвратить такие преступления, уведомляя доверенное лицо о подозрительных операциях и требуя его подтверждения.

Чтобы подключить сервис, достаточно в пару кликов выбрать доверенное лицо в мобильном приложении Т-Банка. Это лицо будет получать уведомления о подозрительных переводах и должно подтвердить или отклонить их в течение 24 часов. Установленный лимит на переводы можно настроить, а любые суммы сверх этого лимита будут отправляться на дополнительную проверку.

Кроме того, для предотвращения отключения сервиса мошенниками, предусмотрен период «охлаждения», во время которого доверенное лицо будет получать уведомления даже после отправки заявки на отключение.