Т-банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro

Опубликовано 28 августа 2024, 13:171 мин.
Т-банк запустил бесплатный аналог сервиса MiroИнтерактивная доска Unidraw доступна в beta-версии
Т-банк представил свою интерактивную онлайн-доску Unidraw, которая станет бесплатной для всех пользователей в beta-версии. Unidraw представляет собой инструмент для разработки стратегий, планирования, ведения конспектов встреч и совместной работы команд удаленно.
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Ранее сервис использовался только внутри компании, но теперь его функции доступны широкой аудитории. Unidraw отличается от аналогичных платформ, таких как Miro, расширенным набором возможностей, что позволяет удовлетворить потребности различных отделов компании.
Директор по информационным технологиям Т-банка Вячеслав Цыганов отметил, что начальная задача продукта заключалась в создании бесконечного пространства для рисования на онлайн-встречах. Постепенно Unidraw освоил ключевые функции популярных сервисов и стал более востребован внутри компании. Успешный опыт использования побудил Т-банк поделиться продуктом с российским рынком.