Т-банк запустил бесплатный аналог сервиса Miro

Ранее сервис использовался только внутри компании, но теперь его функции доступны широкой аудитории. Unidraw отличается от аналогичных платформ, таких как Miro, расширенным набором возможностей, что позволяет удовлетворить потребности различных отделов компании.

Директор по информационным технологиям Т-банка Вячеслав Цыганов отметил, что начальная задача продукта заключалась в создании бесконечного пространства для рисования на онлайн-встречах. Постепенно Unidraw освоил ключевые функции популярных сервисов и стал более востребован внутри компании. Успешный опыт использования побудил Т-банк поделиться продуктом с российским рынком.