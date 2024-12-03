Т-Банк запустил бесплатный тренажер по математике «Число Т»

«Число Т» предлагает задачи разного уровня сложности: от простых вычислений процентов до сложных экономических расчетов уровня ЕГЭ. Уникальность тренажера заключается в алгоритмах, которые адаптируются под каждого пользователя, постепенно усложняя или упрощая задания. Задачи не повторяются, что поддерживает интерес и мотивацию.

Среди тем первой версии тренажера: расчеты процентов, сложные проценты, пропорции, концентрации веществ и экономические задачи. Эти знания полезны как школьникам, готовящимся к экзаменам, так и взрослым, желающим повысить финансовую грамотность или освоить основы планирования бюджета.

Бесплатный доступ к тренажеру позволит школьникам и их родителям сэкономить на репетиторах. По данным исследования Т-Банка, более 70% родителей считают, что дополнительное образование необходимо, а около 40% тратят на это до 5 000 рублей в месяц.

Директор по продукту и технологиям Т-Банка Константин Маркелов отметил, что «Число Т» — это «тренажерный зал для ума», который позволяет поддерживать интеллектуальную активность в игровой форме. В будущем функционал будет расширяться, включая новые темы, задания и использование искусственного интеллекта.