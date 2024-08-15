Т-Банк запустил сервис Финздоровье для комплексного анализа финансов

Сервис позволяет пользователям видеть общую картину своих финансов, включая суммы на счетах и инвестициях, а также предсказывать, сколько хватит накоплений при текущих расходах. Финздоровье анализирует расходы на подписки, кредитную историю и остаток от дохода, предоставляя советы по улучшению финансового состояния и повышению финансовой грамотности.

В будущем планируется интеграция с другими банками, появление персонализированного финансового помощника на базе Gen-T и предсказания будущих расходов с помощью ETNA. Сервис доступен для клиентов Т-Банка через мобильное приложение на Android и iOS.