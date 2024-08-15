Т-Банк запустил сервис Финздоровье для комплексного анализа финансов

Опубликовано 15 августа 2024, 16:11
1 мин.
Т-Банк запустил сервис Финздоровье для комплексного анализа финансовНовый сервис поможет россиянам эффективно распоряжаться деньгами
Т-Банк представил новый сервис «Финздоровье», который предназначен для комплексной оценки финансового состояния клиентов. С помощью Big Data и машинного обучения (ML) сервис анализирует данные 43 миллионов клиентов и предлагает индивидуальные рекомендации по улучшению финансового состояния.
© Ferra.ru
Сервис позволяет пользователям видеть общую картину своих финансов, включая суммы на счетах и инвестициях, а также предсказывать, сколько хватит накоплений при текущих расходах. Финздоровье анализирует расходы на подписки, кредитную историю и остаток от дохода, предоставляя советы по улучшению финансового состояния и повышению финансовой грамотности.
В будущем планируется интеграция с другими банками, появление персонализированного финансового помощника на базе Gen-T и предсказания будущих расходов с помощью ETNA. Сервис доступен для клиентов Т-Банка через мобильное приложение на Android и iOS.