В России
Опубликовано 30 мая 2025, 10:32
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Т-Банк запустит первый в России сервис для мгновенного распределения денег

Автоматизация регулярных платежей и переводов в один клик
Т-Банк представил новый сервис «Распределения», который автоматически распределяет деньги клиента между счетами и оплатами. Сервис анализирует прошлые операции пользователя и предлагает, куда лучше перевести средства — на кредиты, счета, накопления или оплату услуг. Это помогает сэкономить время, избавляя от необходимости делать множество переводов вручную.
Т-Банк запустит первый в России сервис для мгновенного распределения денег

© Т-Банк

«Распределения» — первая часть масштабного проекта «ФинАвтопилот», который постепенно возьмет на себя управление всеми рутинными финансовыми операциями. В будущем система будет предлагать персональные рекомендации по бюджету, накоплениям и инвестициям, уменьшая необходимость постоянного контроля со стороны клиента.

Новая функция тесно связана с концепцией «Дофамин-банкинга» и стратегией Т-Банка, стремящегося стать настоящим «навигатором в финансах» — помощником, который всегда рядом. Пользователю достаточно подтвердить или откорректировать предложенный сервисом план переводов и сразу распределить деньги по нужным направлениям.

Сервис сохраняет настройки для будущих переводов и автоматически адаптируется под изменения финансовых целей клиента. При этом все операции проходят под строгим контролем пользователя.

«Распределения» дополняет уже существующие сервисы Т-Банка, такие как «Автопополнение», «Автоплатежи» и «Напоминания» о платежах. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и будет доступен всем клиентам на Android и iOS до конца июня.

Источник:Т-Банк
Автор:Ингела Воробьева
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