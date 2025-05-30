Т-Банк запустит первый в России сервис для мгновенного распределения денег

«Распределения» — первая часть масштабного проекта «ФинАвтопилот», который постепенно возьмет на себя управление всеми рутинными финансовыми операциями. В будущем система будет предлагать персональные рекомендации по бюджету, накоплениям и инвестициям, уменьшая необходимость постоянного контроля со стороны клиента.

Новая функция тесно связана с концепцией «Дофамин-банкинга» и стратегией Т-Банка, стремящегося стать настоящим «навигатором в финансах» — помощником, который всегда рядом. Пользователю достаточно подтвердить или откорректировать предложенный сервисом план переводов и сразу распределить деньги по нужным направлениям.

Сервис сохраняет настройки для будущих переводов и автоматически адаптируется под изменения финансовых целей клиента. При этом все операции проходят под строгим контролем пользователя.

«Распределения» дополняет уже существующие сервисы Т-Банка, такие как «Автопополнение», «Автоплатежи» и «Напоминания» о платежах. Сейчас сервис работает в тестовом режиме и будет доступен всем клиентам на Android и iOS до конца июня.