Т-банк запустит собственный онлайн-сервис для продажи товаров

Опубликовано 23 августа 2024, 13:17
1 мин.
Т-банк запустит собственный онлайн-сервис для продажи товаровНовый проект станет альтернативой традиционным маркетплейсам
Стало известно, что Т-банк разрабатывает новый онлайн-сервис для продажи товаров, сообщает издание «Ведомости» ссылаясь на источники в IT-компаниях и профильных ассоциациях. Планируется, что сервис начнет работу осенью 2024 года, чтобы синхронизироваться с сезоном распродаж и обеспечить мощный старт.
© Ferra.ru
Хотя проект называют маркетплейсом, представители Т-банка уточнили, что это будет не совсем обычный маркетплейс. Источники указывают, что разработка началась как минимум в декабре 2023 года. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что запуск нового сервиса логичен для Т-банка, учитывая его развитую экосистему и наличие партнеров в мобильном приложении, предлагающих различные товары и услуги.
По словам председателя Федерального общества сетевой торговли Евгении Черницкой, проект нацелен на создание нового предложения на рынке онлайн-продаж.