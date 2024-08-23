Т-банк запустит собственный онлайн-сервис для продажи товаров

Хотя проект называют маркетплейсом, представители Т-банка уточнили, что это будет не совсем обычный маркетплейс. Источники указывают, что разработка началась как минимум в декабре 2023 года. Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что запуск нового сервиса логичен для Т-банка, учитывая его развитую экосистему и наличие партнеров в мобильном приложении, предлагающих различные товары и услуги.

По словам председателя Федерального общества сетевой торговли Евгении Черницкой, проект нацелен на создание нового предложения на рынке онлайн-продаж.