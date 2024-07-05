Опубликовано 05 июля 2024, 21:33
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Т-мобайл откроет всем операторам свою технологию борьбы с мошенниками"Нейрощит"
Т-мобайл планирует расширить доступ для других операторов связи к своей разработке «Нейрощит», способной блокировать мошеннические звонки в реальном времени. Об этом заявил Олег Замиралов, руководитель центра экосистемной защиты Т-банка, на Финансовом конгрессе Банка России.
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Технология «Нейрощит» уже успешно блокирует до 27 миллионов мошеннических звонков в месяц с высокой точностью распознавания — 99%. Сейчас Т-мобайл тестирует доступ к этой технологии с другими операторами связи, чтобы повысить уровень защиты всех россиян, отметил Замиралов.
После завершения тестирования планируется коммерциализация «Нейрощита». Первые результаты показывают высокую эффективность: ежемесячно анализируется 35 миллионов звонков, из которых 2,5 миллиона блокируются как мошеннические до достижения абонентов.
Замиралов подчеркнул, что максимальная защита и гарантия возврата потерь возможны только с использованием связки услуг Т-банка и Т-мобайл.