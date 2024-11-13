Т-Мобайл запустил бесплатный сервис для защиты от спама

Cервис не просто блокирует звонки, а перенаправляет их на телефонного секретаря. Это позволит пользователю не пропустить важные звонки, даже если номер незнакомый. К примеру, если вам нужно позвонить в экстренные службы, сервис автоматически отключит блокировку на час, чтобы ответить на важный вызов.

Особенность сервиса «Защита от спама» заключается в его способности фильтровать звонки с номеров, которых нет в вашей телефонной книге, при этом пропуская важные звонки. Сервис работает на основе внутренней базы из 50 миллионов номеров, обновляемых ежедневно, и использует машинное обучение для повышения точности блокировки.

Платформа Т-Мобайла, помимо «Защиты от спама», включает такие сервисы, как «Определитель номера» и автоматическую блокировку роботизированных звонков. Уже сейчас, подключив новый сервис, абоненты получат в два раза меньше нежелательных звонков.

Кроме того, в первом полугодии 2025 года появятся новые инструменты, которые позволят настроить фильтрацию пуш-уведомлений, СМС и даже спама в мессенджерах. Сервис «Защита от спама» уже доступен на Android и скоро появится для iOS.