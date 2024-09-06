«Т-Мобайл» запустил новый сервис защиты от мошеннических звонков

Опубликовано 06 сентября 2024, 16:051 мин.
«Т-Мобайл» запустил новый сервис защиты от мошеннических звонковПо телефонной сети и в мессенджерах
Мобильный оператор «Т-Мобайл» представил бесплатный сервис «Временная блокировка», направленный на усиленную защиту абонентов от мошенников. Этот нововведенный сервис будет автоматически блокировать мошеннические звонки не только по телефонной сети, но и в мессенджерах.
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В пресс-службе компании сообщили, что после активации функции абоненты будут получать уведомления о длительности блокировки, которая рассчитывается с помощью искусственного интеллекта. Временная блокировка затронет звонки с неизвестных номеров, но не помешает совершению и приему звонков с проверенных контактов.
Сервис автоматически подключается пользователям, имеющим активную услугу «Защита звонков», и дополняет антимошенническую технологию «Нейрощит». Генеральный директор «Т-Мобайла» Виталий Бриедис отметил, что «Временная блокировка» поможет бороться с мошенниками, которые продолжают атаковать клиентов через мессенджеры, где их сложнее обнаружить.
Источник:РИА Новости
Автор:Ингела Воробьева
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