«Т-Мобайл» запустил новый сервис защиты от мошеннических звонков

В пресс-службе компании сообщили, что после активации функции абоненты будут получать уведомления о длительности блокировки, которая рассчитывается с помощью искусственного интеллекта. Временная блокировка затронет звонки с неизвестных номеров, но не помешает совершению и приему звонков с проверенных контактов.

Сервис автоматически подключается пользователям, имеющим активную услугу «Защита звонков», и дополняет антимошенническую технологию «Нейрощит». Генеральный директор «Т-Мобайла» Виталий Бриедис отметил, что «Временная блокировка» поможет бороться с мошенниками, которые продолжают атаковать клиентов через мессенджеры, где их сложнее обнаружить.