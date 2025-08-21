«Т-Технологии» открыли новый ИТ-офис в Воронеже

В новом пространстве будут работать более 300 ИТ-специалистов. Они входят в межрегиональные команды, занимающиеся разработкой продуктовых платформ для клиентов, созданием кредитных и финансовых сервисов и другими задачами.

Воронеж был выбран из-за сильной образовательной базы. Компания сотрудничает с Воронежским государственным университетом, особенно с факультетом прикладной математики и информатики. В регионе также развито дополнительное образование в сфере программирования.

Офис разделен на различные функциональные зоны. Он включает 344 рабочих места, переговорные комнаты, конференц-залы и пространства для отдыха. Названия переговорных связаны с местными символами Воронежа.

Для сотрудников предусмотрены зоны с качелями и капсулами для сна. В бизнес-центре есть спортивный комплекс с бассейном и тренажерными залами.