«Т-Технологии» создадут автоплатформу на базе «Авто.ру»

По словам Цыганова, в составе «Яндекса» платформа не полностью раскрыла потенциал из-за отсутствия крупного банка. Теперь с помощью «Т-Технологии» компания намерена создать бесшовные предложения для клиентов. Вместе с «Авто.ру» был приобретен кредитный брокер eCredit.

Цыганов отметил, что поисковики проигрывают маркетплейсам в поиске товаров. Платформы становятся важной точкой входа, а конкуренция выгодна потребителю. «Т-Технологии» продолжат развивать открытый формат сотрудничества.