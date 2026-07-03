Опубликовано 03 июля 2026, 16:491 мин.
«Т-Технологии» создадут автоплатформу на базе «Авто.ру»Сервис объединит сервисы для водителей
Группа «Т-Технологии», завершив покупку 100 процентов бизнеса «Авто.ру» у «Яндекса», планирует построить вертикальную платформу для автолюбителей. Исполнительный директор группы Вячеслав Цыганов в рамках Финансового конгресса Банка России заявил, что сервис объединит финансовые и нефинансовые услуги, включая финансирование сделок, обслуживание и перепродажу машин.
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По словам Цыганова, в составе «Яндекса» платформа не полностью раскрыла потенциал из-за отсутствия крупного банка. Теперь с помощью «Т-Технологии» компания намерена создать бесшовные предложения для клиентов. Вместе с «Авто.ру» был приобретен кредитный брокер eCredit.
Цыганов отметил, что поисковики проигрывают маркетплейсам в поиске товаров. Платформы становятся важной точкой входа, а конкуренция выгодна потребителю. «Т-Технологии» продолжат развивать открытый формат сотрудничества.