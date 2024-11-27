«Т-Технологии» создадут свою сеть дата-центров

Проект строительства ЦОД позволит компании сэкономить значительные средства. Прогнозируется, что до 2030 года «Т-Технологии» сэкономят 26 миллиардов рублей, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей благодаря частичному отказу от аренды инфраструктуры и объединению собственных и арендованных площадей.

Дата-центры будут расположены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что окажет положительное влияние на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и позволит компании закупать оборудование по более низким ценам.

Вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов сообщил, что в рамках проекта будет внедрена концепция использования технологии «free cooling», что обеспечит снижение затрат на создание и эксплуатацию ЦОД. Также тепло, выделяемое в процессе работы центров, будет использовано для обогрева близлежащей городской застройки.