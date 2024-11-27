В России
Опубликовано 27 ноября 2024, 20:23
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«Т-Технологии» создадут свою сеть дата-центров

К 2031 году
Группа «Т-Технологии» планирует создать собственную сеть дата-центров (ЦОД), которая будет включать два объекта мощностью по 50 МВт каждый. Ожидается, что первоначальный этап строительства завершится к 2027 году, а к 2031 году оба дата-центра выйдут на полную мощность. Каждый из центров будет обслуживать более 100 тысяч серверов.
«Т-Технологии» создадут свою сеть дата-центров

© Ferra.ru

Проект строительства ЦОД позволит компании сэкономить значительные средства. Прогнозируется, что до 2030 года «Т-Технологии» сэкономят 26 миллиардов рублей, а в дальнейшем ежегодная экономия составит около 10 миллиардов рублей благодаря частичному отказу от аренды инфраструктуры и объединению собственных и арендованных площадей.

Дата-центры будут расположены в особых экономических зонах (ОЭЗ), что окажет положительное влияние на развитие региональной ИТ-инфраструктуры и позволит компании закупать оборудование по более низким ценам.

Вице-президент Т-Банка Вячеслав Цыганов сообщил, что в рамках проекта будет внедрена концепция использования технологии «free cooling», что обеспечит снижение затрат на создание и эксплуатацию ЦОД. Также тепло, выделяемое в процессе работы центров, будет использовано для обогрева близлежащей городской застройки.