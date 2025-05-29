T2 обошёл всех других операторов среди зумеров с начала 2025 года

Вторую строчку рейтинга занял МТС, которому отдали предпочтение 25% респондентов. На третьем месте с минимальным отрывом оказались билайн (16%) и «МегаФон» (15%), а пятерку замкнул Yota с результатом 6%. Среди прочих операторов отметились T-Mobile (4,1%) и бренды MOTIV, Phoenix, Volna mobile и TTK, каждый из которых набрал менее 2% голосов.

Отдельно исследователи выделили десять регионов-лидеров по числу молодых пользователей. В Московской области первое место удерживает МТС (34%), а за ним следуют T2 (29%) и «МегаФон» (18%). В Ленинградской области уверенно лидирует T2 (33%), опережая МТС (27%).

Самарская область стала исключением: здесь 73% местных зумеров выбрали «МегаФон», а T2 и Yota довольствуются лишь 5−6%. В Татарстане и Пермском крае наибольшие доли у T2 (44% в обоих регионах), второе место — за МТС. Новосибирская область отметилась 35% на стороне T2 и почти равными показателями МТС, билайн и «МегаФон» (19−14%).

В Свердловской области МТС лидирует с 30%, но T2 (18%) и локальный оператор MOTIV (15%) тоже набрали значимые доли. В Челябинской области наибольшую популярность у молодежи приобрел T2 (64%). В Нижегородской области T2 и билайн занимают 53% и 22%. В Краснодарском крае МТС и билайн собирают 43% и 21% соответственно.